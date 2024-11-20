Жители Курска и Белгорода сэкономили более 500 млн руб благодаря гумкампании «Авито»

Классифайд «Авито» с 9 августа до конца октября провел гуманитарную кампанию #яПомогаю (https://www.avito.ru/general/help), которую организовали для помощи жителям приграничных регионов России. В рамках кампании на платформе можно было воспользоваться доставкой заказов за 1 рубль, бесплатным жильем и вакансиями с проживанием. Также пользователи выставляли товары с символической ценой от 1 до 10 рублей. Суммарно продавцы предоставили покупателям скидку более чем на 539 млн рублей, сообщила пресс-служба портала.

Доставка товаров

В Курскую и Белгородскую области в рамках гуманитарной кампании #яПомогаю доставили около 400 тыс. заказов. Стоимость логистики составила 1 рубль. Льготную доставку субсидировали партнеры «Авито» — 5Post, DPD, СДЭК, «Халва Экспресс» и Почта России. Благодаря этому жители приграничных регионов сэкономили порядка 60 млн рублей при оплате доставки. Суммарная стоимость заказанных со льготной доставкой товаров составила около 1 млрд рублей.

Больше всего в приграничные регионы заказов отправили из Московской области (на 32 млн рублей), Санкт-Петербурга (на 62 млн рублей) и Москвы (на 269 млн рублей).

Продавцы платформы для покупателей из приграничных областей назначали скидки от начальной стоимости — предлагали товары с хэштегом #яПомогаю по символической стоимости от 1 до 10 рублей. Это позволило жителям Белгородской и Курской областей сэкономить более 539 млн рублей. Сейчас доставку помощи продолжают в отделения Красного Креста.

Помощь с проживанием

На площадке «Авито Недвижимость» по итогам кампании пользователи разместили более 1520 объявлений с предложением бесплатного проживания для пострадавших. Безвозмездно временное жилье с помощью «Авито» сняли свыше 170 семей, которые вынужденно покинули дома в Курской области.

Помощь с поиском работы и сотрудников

Сервис «Авито Работа» в рамках кампании запустил фильтр «Работа с проживанием». По нему доступны 1,6 млн вакансий в различных регионах страны. Вместе с трудоустройством работодатели предлагают по таким вакансиям компенсацию за съем жилья вынужденно переехавшим или же бесплатное проживание.

«Авито», согласно данным Similar Web по состоянию на 01.08.2024, является самой посещаемой в мире онлайн-платформой объявлений. На сегодняшний день «Авито» предлагает размещение объявлений в категориях «Недвижимость», «Услуги», «Работа», «Авто» и «Товары». Безопасность и удобство заключения сделок обеспечивает интегрированная в сервис «Авито Доставка», включающая десятки тысяч доступных пунктов выдачи. Благодаря доставке пользователи могут совершать сделки почти по всей России. С доставкой заключается каждая пятая сделка на портале. Благодаря «Авито» объединяются продавцы и покупатели среди частных лиц, малых и средних предприятий, а также компаний.

Сегодня на «Авито» активны свыше 220 млн объявлений. Ежемесячная аудитория портала превышает 70 млн пользователей. Ежесекундно через «Авито» совершают свыше 10 сделок.