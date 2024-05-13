Жители Купянского района планируют вернуться в свои дома для высадки огородов
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Несмотря на наступление российской армии в Купянском районе, местные жители планируют вернуться в свои дома, чтобы высадить огороды, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».
По словам местных властей, сейчас началось время, когда нужно высаживать огороды. Поэтому некоторые пытаются вернуться в те населенные пункты, откуда осуществляется обязательная эвакуация.
Многие местные жители хотят высадить огороды, а потом уехать.
Как отметил начальник райадминистрации Андрей Канашевич, некоторые высаживают огород, уезжают, а раз в неделю возвращаются, чтобы полить урожай.