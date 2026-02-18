Жители Красногорска могут узнать истории тех, чьи имена носят улицы округа

В подмосковном Красногорске запустили просветительский проект, благодаря которому жители и гости округа могут лучше узнать его историю и познакомиться с биографиями тех, чьи имена носят улицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«В округе уже установлены более 90 табличек с QR-кодами, перейдя по которым можно почитать, кем были выдающиеся люди, имена которых носят наши улицы, узнать о подвигах 11 саперов — защитников столицы в годы Великой Отечественной войны, и героев батальона народного ополчения, сформированного в Красногорске. Это — часть истории не только нашего округа, но и всей страны, которую нужно знать и помнить», — сказала первый заместитель главы округа Наталья Тимошина.

Наведя камеру телефона на одну из табличек на улице Братьев Горожанкиных в Красногорске, можно узнать, что названа она в честь братьев Михаила и Николая Горожанкиных. Молодые люди были лучшими спортсменами в довоенном городе — занимались сами и привлекали к спорту земляков, организовывали соревнования. В 1941 году оба они ушли на фронт и отдали жизни за Отечество.

Еще одна семья героев Великой Отечественной — братья Волковы, в честь которых названа улица в поселке Нахабино. Во время Великой Отечественной войны Иван, Андрей, Федор, Николай и Дмитрий Волковы в разное время ушли на фронт, и ни один их них не вернулся.

Истории генералов Дмитрия Карбышева, Афанасия Белобородова и Ивана Панфилова, директора градообразующего предприятия Вилора Трифонова и других выдающихся соотечественников закодированы в адресных табличках на улицах, названных в их честь. Проект призван повысить информированность горожан о выдающихся личностях родного края и сохранить историческую память.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.