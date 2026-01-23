Жители Красногорска могут сдать ели на переработку до 8 февраля

В Красногорске стартовала акция по приему новогодних елей на переработку, которая продлится до 8 февраля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Подмосковье проходит традиционная акция «Сдай елку на переработку». Жители Красногорска могут сдать отслужившие новогодние ели на специально оборудованные пункты приема. Акция организована по инициативе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По словам главного эксперта отдела по обращению с ТБО управления ЖКХ администрации округа Владимира Золотова, специальные площадки для сбора деревьев работают в четырех локациях: возле ДК «Подмосковье», на площадке «МегаБак» (ул. Коммунальный квартал, д. 20), в поселке Архангельское, д. 17 и в Нахабино на улице Белобородова, д. 1. Перед сдачей ели необходимо снять с нее все украшения, мишуру и гирлянды.

Собранные деревья будут переработаны в щепу, которую используют для благоустройства городских территорий, компостирования и в качестве корма для животных в зоопарках и на фермах. Акция завершится 8 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.