Жители Королева активно принимают участие в выборах Совета депутатов

Среди них — депутат Совета депутатов, директор «Детской хоровой школы „Подлипки“ им. Б. А. Толочкова в городе Королев Инна Яковлева, которая вместе с дочерью решила сделать важный шаг в формировании будущего города.

«Для меня уже традиция приходить на выборы с дочкой. Очное голосование — это всегда торжественный момент. Этим самым я ориентирую дочь на будущее и на понимание всей важности выбора», — отметила Инна Алмазовна.

Также она подчеркнула, что на избирательном участке качественно организован избирательный процесс, доступная навигация и информирование для избирателей.

Жители, которые еще не оставили свой голос на выборах депутатов Совета депутатов, могут прийти на участки до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.