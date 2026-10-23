Жительница Башкирии похитила свою 18-летнюю дочь ради выплат за ее отца

В Стерлитамаке 43-летняя жительница Башкирии и ее 32-летний сообщник-иностранец обвиняются в похищении 18-летней девушки из-за выплат за ее погибшего отца, сообщает СУ СКР по республике.

Их обвиняют в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.

Женщина договорилась со знакомым дочери о похищении, так как хотела добиться от нее согласия на совместное расходование страховых выплат, которые девушка получила после гибели ее отца в зоне СВО. Матери девушки выплаты не полагались, так как брак с погибшим был расторгнут.

Вечером 15 октября в парке культуры и отдыха в Стерлитамаке женщина и мужчина с помощью насилия, против воли девушки затолкали ее в машину и вывезли в частный дом в Федоровском районе. Там жертву удерживали.

Через некоторое время потерпевшая смогла найти телефон и обратиться в полицию. Похищенную освободили, а ее мать с сообщником задержали. По ходатайству следователя суд арестовал фигурантов дела.

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