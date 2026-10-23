Фура с прицепом перевернулась на Новорижском шоссе

В Красногорске на Новорижском шоссе перевернулась фура с прицепом, сообщает «ДТП и ЧП Москва и МО» .

ДТП произошло на 17-м км трассы.

На видео показано, что кабина и кузов лежат на дороге на боку, а рядом стоит прицеп, на котором видны знаки «У» (ученик) и «Начинающий водитель». Также на месте аварии уже находится автокран.

По информации сервиса «Яндекс. Пробки», из-за ДТП на шоссе и проспекте Маршала Жукова образовался затор длиной около 5 км.

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