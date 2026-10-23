Хирург Петров развеял миф о связи шелухи от семечек с аппендицитом

Убедительных доказательств, что семечки или случайно проглоченная шелуха повышают риск аппендицита, нет. Об этом рассказал детский хирург Дионисий Петров, сообщает RT .

Заведующий детским хирургическим отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Дионисий Петров пояснил, что находки растительных частиц в аппендиксе сами по себе не доказывают, что они вызвали воспаление.

«Нельзя достоверно определить причину воспаления только по тому, что человек ел накануне, и далеко не каждый случай аппендицита связан с механической закупоркой отростка», — добавил врач.

Просвет аппендикса могут закупорить плотные каловые образования или увеличенная лимфоидная ткань, участвующая в иммунной защите. Воспаление может привести к образованию отверстия в стенке отростка. Единственного продукта, отказ от которого гарантирует защиту, нет. Убедительных данных о том, что спорт сам по себе вызывает аппендицит, также нет.

Боль часто начинается около пупка и затем смещается вправо вниз. Возможны тошнота, рвота, потеря аппетита и температура, но особенно у маленьких детей признаки бывают нетипичными.

При нарастающей или непроходящей боли нужно скорее обратиться к врачу. При сильной боли, быстром ухудшении состояния или выраженной слабости — вызвать скорую помощь.

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