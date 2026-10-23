Хирург Петров развеял миф о связи шелухи от семечек с аппендицитом
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Убедительных доказательств, что семечки или случайно проглоченная шелуха повышают риск аппендицита, нет. Об этом рассказал детский хирург Дионисий Петров, сообщает RT.
Заведующий детским хирургическим отделением Российской детской клинической больницы Минздрава России Дионисий Петров пояснил, что находки растительных частиц в аппендиксе сами по себе не доказывают, что они вызвали воспаление.
«Нельзя достоверно определить причину воспаления только по тому, что человек ел накануне, и далеко не каждый случай аппендицита связан с механической закупоркой отростка», — добавил врач.
Просвет аппендикса могут закупорить плотные каловые образования или увеличенная лимфоидная ткань, участвующая в иммунной защите. Воспаление может привести к образованию отверстия в стенке отростка. Единственного продукта, отказ от которого гарантирует защиту, нет. Убедительных данных о том, что спорт сам по себе вызывает аппендицит, также нет.
Боль часто начинается около пупка и затем смещается вправо вниз. Возможны тошнота, рвота, потеря аппетита и температура, но особенно у маленьких детей признаки бывают нетипичными.
При нарастающей или непроходящей боли нужно скорее обратиться к врачу. При сильной боли, быстром ухудшении состояния или выраженной слабости — вызвать скорую помощь.
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