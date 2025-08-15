Жители Королева смогут задать вопросы главе города на «выездной администрации»

сегодня в 13:47

Очередной открытый прием в формате «выездная администрация» состоится 21 августа с 17:00 до 19:00 в МЦК — Техникуме им. С. П. Королева по адресу: мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 7.

Жители смогут адресно задать вопросы профильным специалистам и получить обратную связь.

На вопросы королевцев ответят: Глава городского округа Королев Игорь Трифонов; первые заместители и заместители главы; депутат Мособлдумы и депутаты городского Совета; представители: управляющих компаний «Жилкомплекс», «Жилсервис», «Блеск-Сервис», городских ресурсоснабжающих организаций, Государственного юридического бюро, МосОблЕИРЦ, службы судебных приставов, прокуратуры, полиции, налоговой инспекции, социальной защиты населения, МФЦ, здравоохранения, культуры, спорта, образования, Торгово-промышленной палаты, Фонда защитников Отечества, Королевского отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Открытые приемы жителей в Королеве уже стали традиционными и проходят два раза в месяц.

Уже более 1600 человек задали свои вопросы на «Выездной администрации» в Королеве с начала года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.