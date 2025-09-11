Жители Королева могут выбрать «Народного участкового»

11 сентября стартовал первый этап онлайн-голосования Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2025». В Королеве в конкурсе участвуют трое участковых уполномоченных полиции, среди которых победитель прошлогоднего муниципального этапа Максим Самошин, а также его коллеги Юрий Юдаков и Денис Винокуров

Конкурс пройдет в три этапа: муниципальный, региональный и всероссийский. Цель которого повышение уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов. Подведут итоги 10 ноября в День сотрудника органов внутренних дел.

Свой выбор жители Королева смогут сделать до 20 сентября на сайте УМВД России по г. о. Королев. В ходе онлайн-голосования будет выбран победитель муниципального этапа конкурса, который представит наукоград на региональном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.