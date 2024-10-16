сегодня в 14:18

Жители Королева могут выбрать любимый водоем для санитарной очистки в 2025 году

Жителям Королева предлагают проголосовать на «Доброделе» за любимый водный объект до 15 ноября. В нем участвуют 82 водоема в 34 округах. Каждый житель может отдать свой голос только 1 раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проголосовать можно через приложение «Добродел». Нажимаем на «Услуги», а затем на «Решаем проблемы вместе и голосуем».

Также голосование проходит на портале «Решаем проблемы вместе». Переходим на карту, выбираем свой муниципалитет и водоем и нажимаем на кнопку «проголосовать».

Необходимо авторизоваться с помощью учетной записи, используемой на госуслугах, чтобы голос был засчитан.

Работы проводятся по губернаторской программе «100 прудов и озер», стартовавшей в 2021 году. За это время очищено 152 водоема площадью более 700 га.

На водных объектах реализуется целый комплекс мероприятий по сбору мусора и ряски. Также задействованы многофункциональные самоходные амфибии, специально закупленные для программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.