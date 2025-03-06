Жители Коломны могут проголосовать за установку камер во дворах или подъездах

На портале «Добродел» началось голосование по выбору мест для установки камер видеонаблюдения по проекту «Безопасный регион». Сделать свой выбор за общественную территорию, подъезд многоквартирного жилого дома, двор или детскую площадку жители Коломны и Озер могут до конца марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для городского округа Коломна сформирован список из 38 адресов. Участникам голосования предоставляется возможность выбрать одно место из предложенного перечня.

На данный момент в лидеры вышли три адреса: улица Коммунальная, дом 16 А, улица Полянская, дом 11 в Коломне, а также дом № 10 в микрорайоне имени Маршала Катукова в городе Озеры.

«Мы живем в неспокойное время, поэтому хочется максимально обезопасить свою семью. Планирую пройтись по соседям, чтобы активно голосовали за наш подъезд — камера нам действительно нужна», — говорит жительница дома по улице Суворова в Коломне, который включен в перечень.

В главном управлении региональной безопасности Подмосковья отметили, что жители смогут отдать голоса только за те адреса, которые были предварительно отобраны через платформу «Добродел» в течение прошлого года.

«Сейчас самостоятельно внести адрес на карту уже нельзя. Однако можно направить предложение на следующее голосование», — сообщили в ведомстве.

«Безопасный регион» — это комплексная система видеонаблюдения, которая создана для повышения уровня общественной безопасности в Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.