Жители Клина написали литературный диктант

Международная просветительская акция ежегодно проводится по всей стране с 2021 года. По традиции, в сентябре все желающие могут проверить свои знания в вопросах классической и современной русской литературы. В Клину на четырех площадках диктант написали свыше 130 человек, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«В этом году акция проходит в пятый раз. Литературный диктант объединил более 1400 площадок, включая четыре клинские библиотеки. В мероприятии могут принять участие все желающие в возрасте от 16 лет», — пояснила заведующая модельной детской библиотекой № 2 Ирина Березина.

Диктант представляет собой тест из 20 вопросов. На выполнение заданий отводится не больше 60 минут. Через три дня после проведения акции все площадки разместят на официальных сайтах правильные ответы и опубликуют итоговый отчет. Те, кто наберет 80 и более баллов, получат диплом отличника. А участник, получивший максимальное количество очков, будет считаться победителем литературного диктанта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.