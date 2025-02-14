Жители Каширы просят власти сохранить аллею старых лип на ул Советской

Очередной прием жителей в формате выездной администрации состоялся в культурно-досуговом центре «Родина» в Кашире. Он прошел под руководством главы округа Михаила Шувалова . Также в приеме приняли участие заместители главы округа, представители депутатского корпуса, учреждений и управляющих компаний. Жители обратились к депутатам с просьбой сохранить аллею старых лип на улице Советской во время благоустройства, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Хорошо, что улицу благоустроят. Но хочется, чтобы строители сохранили и липовую аллею, идущую от дома № 30. Мы предполагаем, что этим деревьям не менее ста лет», — рассказали жители.

Депутаты округа проверят, есть ли возможность сохранить липы. Для этого обратятся к экспертам и другим специалистам.

В спортивных и культурных учреждениях округа будет размещена дополнительная информация о льготах на посещение занятий для семей участников СВО. Это поможет семьям воспользоваться положенными им преимуществами.

В ближайшее время будет организовано общее собрание собственников дома по адресу: Кржижановского, 5/3. На нем обсудят проведение капитального ремонта здания.

Управляющая компания займется решением проблемы запаха канализации в подъезде № 5 дома по адресу Юбилейная, 10.

В этом году планируется отремонтировать пешеходную дорожку в Кашире-2, которая ведет от улицы Вахрушева до железнодорожной платформы «Тесна». Это улучшит безопасность и комфорт.

Выездная администрация позволила оперативно рассмотреть насущные проблемы жителей и наметить конкретные шаги для их решения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.