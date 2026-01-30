Жители Каширы приглашаются на снежный субботник 31 января

сегодня в 18:10

В Кашире 31 января пройдет снежный субботник, на котором жители помогут расчистить городские территории после рекордного снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье выпал рекордный снегопад, высота сугробов достигла 60 см. Коммунальные службы работают круглосуточно, однако объем осадков остается значительным.

31 января в Кашире пройдет масштабный снежный субботник, организованный партией «Единая Россия». Участники будут расчищать подходы к школам, детским садам, остановкам и офисам МФЦ. Особое внимание уделят помощи пожилым людям, многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции.

К участию приглашаются все желающие. Сбор назначен на 10:00 в сквере Победы в микрорайоне Ожерелье. Инвентарь можно получить в общественной приемной «Единой России» по адресу: Кашира, улица Ленина, дом 2. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (49669) 288-22.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.