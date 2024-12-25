Жители Ирбита раскритиковали новогодние наряды памятников Ленину и Екатерине II

Памятники Владимиру Ленину и Екатерине II в Ирбите в Свердловской области нарядили в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Местные жители не оценили креатив властей, в соцсетях они раскритиковали наряды, сообщает РИА Новости .

«Организаторы этого „переодевания“ ни в коем случае не хотели оскорбить чувства ирбитчан. Вне зависимости от того, каких взглядов кто придерживается», — отметили местные власти в своем заявлении.

В городской администрации пояснили, памятники нарядили для создания предновогоднего настроения. А после праздников костюмы снимут.

На Ленина надели красный тулуп с варежками и шапку, не забыли и про бороду. А Екатерина II стоит в голубой шубке и головном уборе с помпонами.