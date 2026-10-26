Жители и волонтеры в Королеве собрали два грузовика вторсырья

Участники осенней экологической акции в Королеве собрали два полных грузовика вторсырья для переработки. К мероприятию присоединились 20 волонтеров разных возрастов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Жители и волонтеры собрали в Королеве два полных грузовика вторсырья во время осенней экологической акции. В ней участвовали 20 добровольцев разных возрастов.

Участники рассортировали рекордное количество фракций: пластик, макулатуру и бумагу, крышечки для проекта «Добрые крышечки», стекло, фольгу, фильтры, металлолом, алюминиевые банки и тетрапак. Также они собрали электролом, в том числе два телевизора и два принтера.

На площадке работала «зона круговорота хороших вещей», где предметы нашли новых владельцев. Организаторы поблагодарили жителей за активность. Следующая экоакция в Королеве состоится через месяц.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что в регионе растет число людей, неравнодушных к экологической повестке и заинтересованных в продвижении своих идей. Одной из приоритетных задач остается экологическое просвещение детей и взрослых.

Развитие более осознанного потребления поддерживает нацпроект «Экологическое благополучие». Так, запущена Всероссийская акция по сбору макулатуры БумБатл, которая дает возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги. Чтобы присоединиться к акции, зарегистрируйтесь на сайте бумбатл.рф, сдайте макулатуру в удобном пункте и загрузите подтверждение в личный кабинет. Так вы тоже станете участником экодвижения.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.