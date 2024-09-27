Жители и гости Зарайска могут покормить уток на набережной реки Осетр

В Зарайске на набережной реки Осетр чуть ниже плотины, появился уникальный вендинговый автомат, предлагающий полезные лакомства для уток. Этот аппарат, установленный в рамках проекта «Покорми утку», дает возможность приобрести необходимые угощения для птиц прямо у водоемов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Многие посетители парков, наблюдая за птицами, часто выбирают хлеб в качестве угощения, но не все знают, что это может навредить их здоровью. Кроме того, хлеб загрязняет воду в водоемах, способствуя разрастанию водорослей, что приводит к гибели рыбы и заражению уток.

Автомат с кормом поможет сохранить здоровье птиц и будет способствовать экологическому воспитанию населения.

«Вендинговый автомат предлагает разнообразие корма, богатого витаминами и минералами, специально разработанного для уток. Таким образом, каждый желающий может не только угостить пернатых друзей, но и сделать это правильно, заботясь о их здоровье», — подчеркнул глава г. о. Зарайск Виктор Петрущенко.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.