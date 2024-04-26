Жители и гости Подмосковья написали «Диктант Победы» на уникальных площадках региона

26 апреля «Единая Россия» в шестой раз провела самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны — «Диктант Победы». К международной патриотической акции присоединились десятки тысяч жителей и гостей региона. Московская область традиционно подготовила более тысячи площадок, 9 из которых стали в этом году уникальными, сообщила пресс-служба подмосковного отделения пратии.

Одной из центральных площадок в Подмосковье стал аэропорт Шереметьево. Пассажиры, вылетающие из аэропорта, также смогли принять участие в одной из главных патриотических акций страны. На этой площадке принял участие в тестировании заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России» по организации волонтерского движения, депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Я уже не в первый раз участвую в этой акции и каждый раз для меня это как экзамен на знание родной истории. События повторяются, и мы хорошо понимаем — чтобы избежать ошибок прошлого, нам необходимо либо обойти их, либо преодолеть, либо извлечь уроки и выйти победителями из любой ситуации. Сегодня особенно важно знать историю в контексте текущих событий. Уверен, что те, кто участвуют в „диктанте“, достигают хороших результатов, поскольку мы видим, как количество победителей постоянно растет. И каждый год количество участников возрастает, не только в нашей стране, но и за рубежом», — сказал Александр Толмачев.

В Российском Университете Кооперации — одном из старейших экономических высших учебных заведений России более 200 челок стали участниками «Диктанта Победы». В мероприятии приняли участие почетные жители Мытищ, представители «Единой России», лидеры молодежных организаций.

«Диктант Победы» — не только привлекает наших жителей к изучению подвигов героической победы Советского народа в Великой Отечественной войне, но и позволяет сохранить подлинную историю нашей страны. В каждой семье есть свой герой, и сегодня, участвуя в данном мероприятии, мы помним и чтим подвиг каждого», — прокомментировала ректор Российского университета кооперации Алсу Набиева.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Ветераны, депутатский корпус «Единой России», военнослужащие, реконструкторы, волонтеры, юнармейцы, члены Молодежного парламента проверили свои знания по истории на территории Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника, который является ценным объектом культурного наследия России, мемориалом воинской славы.

«С каждым годом стремление людей отдать дань памяти нашим героям возрастает, и мы скажем всем тем, кто пытается исказить историю, очернить подвиг нашего народа: Мы помним! Мы гордимся!» — обратился к участникам секретарь местного отделения «Единой России» Денис Мордвинцев.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В Музейном комплексе «Зоя», расположенном в подмосковной Рузе, участники не только написали диктант, но и посетили экспозицию музея, которая рассказывает об истории жизни и подвиге Зои Космодемьянской, об истории контрнаступления, партизанского движения и разведывательно-диверсионной деятельности.

«Вопросы были непростые и они требовали знаний ключевых событий, к примеру, прорыва блокады Ленинграда, а также освобождение Крыма и Севастополя. Все эти даты юбилейные и имеют важное значение для нашей страны», — прокомментировал Пархоменко.

Фото - © Пресс-служба МОРО ВОО «Молодой Гвардии Единой России»

Еще одним знаковым местом, где проводился диктант, явился Государственный военно-технический музей в Черноголовке. Этот музейный комплекс посвящен истории гражданской и военной техники, включая более 3 тысяч образцов, среди которых есть уникальные экспонаты.

«Помним, чтим, передаем. Это наш долг в преддверии Дня Великой Победы. Очень важно отдать дань уважения за тот героический подвиг наших предков в Великую Отечественную войну», — отметила секретарь местного отделения «Единой России» Леся Шигалева.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

В Истре, по традиции, акция на знание истории прошла в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим». Одним из первых на площадку пришел председатель Совета депутатов городского округа Истра, член депутатского объединения «Единая Россия» Игорь Власов.

«Все мы на 45 минут становимся школьниками, которые должны ответить на вопросы по истории о героических событиях времен Великой Отечественной войны, а также о событиях, которые имеют огромное значение для исторической справедливости. Я в очередной раз проверю свои знания, а всем участникам желаю успехов», — поделился Игорь Власов.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Многие здесь сегодня проходили тестирование впервые. Матвей Кондратьев, который совсем недавно стал руководителем «Молодой Гвардии Единой России» в Истре, был в их числе.

«Несмотря на то, что историю люблю, изучаю — это очень волнительно. Тем более, когда рядом с тобой почетные жители, ветераны, известные политические деятельности», — сказал Матвей Кондратьев.

Порядка 100 человек написали «Диктант Победы» на Перемиловской высоте. Именно в этом месте войска Советской армии остановили наступление фашистов, и перешли в контрнаступление, освобождая Московскую область от врага.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Приятно видеть столько активных людей, которые пришли принять участие в такой важной, патриотической акции. Уверен, что наш общий долг — чтить подвиги наших Героев», — прокомментировал секретарь местного отделения «Единой России» Илья Поночевный.

В «Региональном отделении Росгвардии», расположенного в Реутове, диктант написали более 400 человек. Свои знания проверили военнослужащие и их семьи, курсанты, офицеры и ветераны.

Личное участие в мероприятии также принял командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов. Совместно с воспитанниками кадетского класса Росгвардии СОШ № 2 им. Героя России Крестьянинова А.В. г. Балашихи он ответил на вопросы диктанта.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Говоря о значимости мероприятия, я хочу особо подчеркнуть, что участие в подобных акциях является важнейшим элементом военно-патриотического воспитания как военнослужащих, так и допризывной молодежи. Из года в год мы с большим уважением присоединяемся к ней», — поделился Кузнецов.

В регионе главный исторический диктант страны писали на 1213 площадках. Всего в патриотической акции приняли участие порядка 60 тыс. человек.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.