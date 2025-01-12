Жители и гости Луховиц 19 января приглашаются в парк имени Воробьева на развлекательную программу

19 января, на территории луховицкого центрального парка, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева, состоится развлекательная программа. К участию приглашаются юные жители и гости города, их родители, сообщила пресс-служба администрации городского округа Луховицы.

Мероприятие пройдет по губернаторскому проекту «Зима в Подмосковье».

Организаторами выступают представители Дома культуры «Старт» и команда парка имени Воробьева.

Участие в программе бесплатное.

В 12:00 стартуют творческие минутки «Ангелочек». С 12:20 начнутся спортивные состязания «Крещенские забавы». С 12:50 ребятишки смогут поучаствовать в «Крещенских встречах с Бабой Ягой», поиграют в компании волонтеров.

Погода в день проведения развлекательной программы ожидается теплой. Днем температура воздуха составит один градус ниже нуля. Организаторы советуют одеваться по погоде.

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