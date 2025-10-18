Жители и депутаты Химок вместе проектируют благоустройство центральных скверов

Качели для всех возрастов, современная подсветка деревьев и реставрация исторических памятников. Какой будет главная прогулочная зона Старых Химок, жители решают сами при поддержке депутатов фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов. В пресс-центре «Арены Химки» прошел семинар по соучаствующему проектированию скверов «Юность» и «Юбилейный», инициированный депутатским корпусом, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Встреча, организованная Объединенной дирекцией парков, прошла в формате живого общения. Инициаторами такого формата выступили депутаты Инна Монастырская, Николай Томашов, Валентин Герасимов, Ирина Спирина и Наталья Каныгина. Они собрались в одном месте с активными химчанами, представителями администрации и профильных служб для выработки единых предложений для будущего благоустройства.

«Эти скверы — настоящая душа Старых Химок. Место, с которым у каждого из нас связаны теплые воспоминания. Я сама выросла здесь, здесь находится моя родная школа искусств. Поэтому решать, как эти скверы будут выглядеть в будущем, нужно только сообща, в открытом диалоге с горожанами. Наша задача как депутатов — быть на стороне жителей, помочь их идеям быть услышанными и воплощенными в жизнь», — поделилась депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Жители и депутаты представили множество идей, которые касались всех аспектов благоустройства скверов. Среди ключевых предложений прозвучали:

реставрация всех существующих памятников, поиск достойного места для монумента Зое Космодемьянской и переосмысление пространства у «Часовни» в современном ключе,

обновление площади перед ЗАГСом, установка современной детской площадки и создание уютной зоны с качелями для детей и взрослых.

придание скверам индивидуальности с помощью арт-объектов, добавление архитектурной подсветки деревьев и внедрение элементов озеленения,

сохранение и развитие существующей сети велосипедных дорожек для любителей активного отдыха.

«Встреча, безусловно, удалась. Вместе с жителями мы предложили специалистам из Дирекции парков множество конструктивных идей. Будем рассчитывать, что сегодняшний диалог станет хорошей основой для будущего технического задания для архитекторов. Теперь этот пласт информации предстоит систематизировать и взять в работу. Именно так, в партнерстве, и рождаются проекты, которые по-настоящему нужны людям. А мы, депутаты, со своей стороны будем следить за процессом», — подвел итог встречи депутат Николай Томашов.

Озвученные депутатами и горожанами инициативы лягут в основу единого протокола, который будет учитываться в проекте обновления скверов. «Юность» и «Юбилейный» образуют единую рекреационную зону, окруженную такими знаковыми объектами, как театр «Наш Дом», стадион «Арена Химки», здание Администрации и Центральная детская школа искусств.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.