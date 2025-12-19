Жители Химок получили премию губернатора Подмосковья за добрые дела в 2025 году

Несколько жителей Химок стали лауреатами премии губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело» по итогам 2025 года. Их отметили за вклад в благотворительность, помощь участникам спецоперации и развитие патриотических проектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

18 декабря в Подмосковье объявили лауреатов премии губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело». Среди награжденных — жители Химок, которые отличились благотворительной деятельностью и поддержкой участников специальной военной операции.

Александр Кондобаров, военный медик и бывший детский анестезиолог-реаниматолог Химкинской клинической больницы, стал лауреатом в номинации «Герои в тылу». С 2022 года он добровольно отправился на СВО, прошел путь от санитарного инструктора до начальника медицинской службы батальона, подготовил более 600 санинструкторов и бойцов, награжден Орденом Мужества и медалью «За храбрость» II степени.

Габиб Яролиев, ветеран СВО, также отмечен в номинации «Герои в тылу». После ранения он занялся изготовлением кровоостанавливающих турникетов, развитием адаптивного спорта для ветеранов-инвалидов и участвует во всероссийских соревнованиях.

Ольга Кириллова, волонтер и сторонник «Единой России», стала лауреатом в номинации «Доброе дело». С 2007 года она занимается благотворительностью, а с 2022 года активно помогает участникам спецоперации и их семьям, возглавляет организацию «СОВА» и реализует проект «Нити Добра».

Глава городского округа Химки Елена Землякова поблагодарила лауреатов за вклад в развитие общества и выразила признательность за их добрые дела.

За 12 лет премию получили более 13 тысяч человек, общий призовой фонд превысил 1,5 миллиарда рублей. Победители направят средства на помощь участникам специальной военной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.