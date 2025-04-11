Жители Химок могут сдать гуманитарные грузы для участников СВО

Жители Химок могут принять участие в региональном гуманитарном проекте «Доброе дело». Желающие оказать поддержку участникам специальной военной операции, а также мирным жителям новых территорий и приграничных районов могут сдать гуманитарные грузы. Принимаются продукты, одежда и вещи первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сдать можно продукты с достаточным сроком годности — не менее полугода до даты окончания, новую одежду, обувь, постельное белье, портативные плиты, спальные мешки, утеплитель в рулонах. Также можно передать гигиенические принадлежности, заживляющие и антисептические средства, каски, бронежилеты, радиостанции, батарейки, маскировочные костюмы.

Акцию проведут 12 апреля с 10:00 до 14:00. Сбор гуманитарных грузов пройдет в региональном ресурсном центре «Волонтеров Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, дом 18Б.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.