Жители Химок могут принять участие в международной исторической акции «Диктант Победы»

Жители Химок смогут принять участие в международной патриотической акции «Диктант Победы». Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет 25 апреля по инициативе партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кроме того, партия совместно с «Ростелекомом» запустила важный проект — курс подготовки к «Диктанту Победы». С 11 марта на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей» открылся доступ к разнообразным материалам для изучения.

«Курс предназначен для всех, кто хочет глубже разобраться в событиях Великой Отечественной войны и подготовиться к «Диктанту Победы». Регулярно обновляемые тесты и видеоматериалы помогут поддерживать знания на высоком уровне», — рассказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

В рамках подготовки к акции в Химках будут организованы различные патриотические мероприятия — автопробеги, фотовыставки и конкурсы школьных музеев. Все эти инициативы направлены на сохранение исторической памяти и укрепление связи между поколениями.

«Подобные проекты помогают воспитывать уважение к историческому наследию нашей страны и формируют у молодежи чувство гордости за подвиги предков», — отметила лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны можно на образовательной платформе «Ростелеком. Лицей» по ссылке. Также на сайте диктантпобеды.рф доступны тренировочные тесты.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.