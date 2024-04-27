сегодня в 15:55

Жители Фрязина присоединились к экологической акции «Вода России»

Фрязинцы вновь присоединились к уже полюбившейся экологической акции «Вода России». Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов - часть федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», передает пресс-служба администрации городского округа Фрязино.

В рамках акции волонтеры, активные жители, работники муниципальных учреждений, городских предприятий и ресурсоснабжающих организаций провели санитарную очистку береговых зон пруда на Окружном проезде.

Совместными усилиями фрязинцы прошли около гектара прибрежной территории и собрали более 8 куб. метров мусора

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.