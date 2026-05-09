Туристы и жители приехали в эстонскую Нарву, чтобы посмотреть трансляцию Парада Победы на берегу в Ленинградской области, сообщает SHOT .

Жители и гости Нарвы собрались на набережной, чтобы увидеть прямую трансляцию парада на Красной площади. Трансляция велась из Ивангорода. Местные жители сообщили, что среди зрителей было много иностранцев, которых привезли на автобусах. Вечером здесь запланирован российский праздничный концерт.

Эстонская полиция следит, чтобы жители и гости не были с георгиевскими лентами и другими символами Дня Победы. Тем временем на Ратушной площади в Нарве идут приготовления к празднованию Дня Европы. Сейчас там еще не так много людей. Горожане шутят, что все собрались на берегу реки, предпочитая празднования в честь Дня Победы.

В Таллине жители несут цветы к памятнику Бронзовому солдату, чтобы почтить память павших советских героев.

