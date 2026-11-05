Жители Электростали отметили День народного единства в парке «Авангард»

Глава Электростали Филипп Ефанов вместе с жителями принял участие в праздновании Дня народного единства. Программа в парке «Авангард» объединила шествие, хоровую акцию, концерт и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке «Авангард» в Электростали прошла торжественная акция «Шествие Дружбы». В единой колонне с флагом России прошли юнармейцы, кадеты, спортсмены, участники творческих коллективов, молодогвардейцы «Единой России», активисты «Движения Первых» и «Волонтеров Подмосковья».

Все гости присоединились к Всероссийской хоровой акции: исполнили песню «Матушка-Земля» и встали в большой хоровод. На главной сцене выступили творческие коллективы, а в павильоне провели мастер-классы по народным художественным промыслам и декоративно-прикладному искусству.

В России проживают представители порядка двухсот национальностей. Такие мероприятия помогают познакомиться с традициями, обычаями и многовековой историей разных регионов страны.

Глава городского округа Филипп Ефанов поблагодарил всех, кто пришел в парк и присоединился к празднованию.

«Вместе мы сила!» — подчеркнул он.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.