Жители Егорьевска прошли правовой экзамен в День Конституции России

В Егорьевске 12 декабря в центральной библиотеке прошел тест на знание Конституции России, в котором приняли участие молодежь, ветераны, депутаты и представители администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В День Конституции России в центральной библиотеке Егорьевска состоялся тест «Правовой экзамен». В мероприятии приняли участие молодежь, ветераны, депутаты, представители администрации, участники специальной военной операции и их семьи. За 40 минут участникам предстояло ответить на 32 вопроса, выбрав правильный вариант из четырех предложенных.

Заместитель главы округа Сергей Евстигнеев отметил, что такие мероприятия помогают проверить знания и напомнить о важности соблюдения Конституции. Председатель Егорьевского отделения Ассоциации участников СВО Дмитрий Гусев подчеркнул, что следование закону обязательно для каждого. Член молодежного парламента Александр Новосельцев добавил, что знание Конституции необходимо людям всех возрастов.

«Правовой экзамен» впервые прошел в Подмосковье в 2024 году по инициативе регионального молодежного парламента. В этом году акция проводится во всех регионах Центрального федерального округа. Каждый участник получит сертификат, а итоги теста подведут волонтеры. Результаты опубликуют в группе молодежного парламента через неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.