Жители двух дворов Шатуры отметили День соседей

В Шатуре дворовая территория между домами № 20/2 по проспекту Ильича и № 10 по улице Войкова превратилась в импровизированную концертную площадку, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь прошел праздник — День соседей. Концертные номера и анимационную программу для жителей многоквартирных домов подготовили артисты кервского Дома культуры.

Совместить приятное с полезным удалось организаторам мероприятия. Гости праздника не только послушали песни, но и получили информацию о том, как проводить общие собрания собственников помещений в электронном виде с использованием системы ГИС ЖКХ.

«Для удобства администрация разместила информацию на стендах — QR-коды. Можно подключиться в общедомовой чат. Там же оставлять свои пожелания, вопросы, отправлять заявки, которые управляющая компания будет отрабатывать», — рассказала Любовь Жукова, начальник отдела жилищной политики.

На празднике жителей многоквартирных домов познакомили и с планом благоустройства их дворовой территории. В будущем здесь разместится современная игровая зона, площадка для занятий спортом. «В следующем году мы вместо вот этих элементов ставим ДИП с прорезиненным покрытием площадью 200 кв. метров, а в 2027 году — во второй части двора организуем воркаут площадку для занятий спортом», — пояснил Дмитрий Ионов, начальник отдела благоустройства.

«Было приятно видеть всех вместе. Пообщаться в дружеской атмосфере. Раньше мы много общались по-соседски, а в век цифровых технологий жители порой не знают своих соседей. Это отличная идея для укрепления добрососедства», — отметил Дмитрий Бывшев, директор МБУ «Центр отдыха и оздоровления „Изумрудный“ м. о. Шатура».

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