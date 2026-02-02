Жители Домодедово провели снежный субботник у медучреждений округа

В Домодедово 31 января прошел областной снежный субботник. К уборке территорий медицинских учреждений присоединились активные жители, представители общественных организаций, сотрудники администрации и депутаты, в том числе депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

За последний месяц в округе выпало много снега, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. В условиях продолжительных снегопадов дополнительная помощь особенно востребована. В ходе субботника участники расчистили подходы и прилегающие территории Домодедовской больницы на улице Пирогова, а также поликлиник в микрорайоне Авиационный, селе Растуново и на Каширском шоссе.

Организаторы отметили, что эти учреждения ежедневно посещают пациенты, включая пожилых людей и родителей с детьми, поэтому обеспечение безопасного прохода особенно важно. Всех участников поблагодарили за активность и помощь в уборке несмотря на морозную погоду. Совместная работа жителей и общественников позволила оперативно решить важные задачи для округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.