сегодня в 14:44

Жители Домодедова могут выбрать объект будущего благоустройства в округе

Более 12 тыс. жителей Домодедово уже приняли участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

До 12 июня продолжается V Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В этом году в голосовании участвуют 8 территорий:

ул. Лунная, д. 25 (к.1, к.2, к.3);

ул. Кирова, д. 13, к.1;

Сквер у пожарного пруда, д. Рябцево;

Сквер у Востряковского ГДК (ул. Луговая);

Сквер в с. Ям (ул. Центральная, вблизи д. 7);

Территория у детской площадки в д. Чурилково;

Аллея от ул. Дружбы, д. 1 до ул. Рабочая, д. 44, к.1;

д. Гальчино, СНТ «Родничок».

Проголосовать можно на портале: zagorodsreda.gosuslugi.ru.

Помощь в голосовании оказывают «Волонтеры Подмосковья» — они работают в общественных местах. Выбранный объект будет благоустроен в следующем году.

«Ваш голос важен — вместе сделаем Домодедово еще комфортнее!» — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.