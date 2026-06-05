Жители Долгопрудного пройдут диспансеризацию в парке 6 июня

Бесплатная диспансеризация пройдет 6 июня в Центральном парке Победы в Долгопрудном. Жители смогут проверить основные показатели здоровья и получить консультацию специалиста с 10:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция состоится в деревянном домике у фонтана в Центральном парке Победы. Врачи измерят рост, вес, артериальное и внутриглазное давление, сделают ЭКГ и общий анализ крови, а также проконсультируют участников.

С собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. Результаты обследования появятся в личном кабинете на портале Госуслуг, поэтому обращаться в поликлинику дополнительно не потребуется. При необходимости пациентам назначат второй этап обследования.

Акцию проводят ежегодно в рамках программы «Проверь здоровье в парке», которая реализуется в Подмосковье с 2022 года. Также диспансеризацию можно пройти в поликлинике на улице Павлова, 2, с 8:00 до 17:00 по предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.