Жители Дмитровского округа обсудили благоустройство вала

Проектный семинар по благоустройству территории внутри вала прошел 15 марта в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Жители Дмитровского округа предложили идеи по обновлению общественного пространства и обсудили их с экспертами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обсуждении приняли участие около 50 жителей. Заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков сообщил, что окончательного проекта пока нет, поэтому его планируют сформировать с учетом предложений горожан и представить на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России. В 2025 году округ уже победил в этом конкурсе с проектом благоустройства центра Яхромы.

«Есть планы создать при поддержке и помощи жителей проект и с ним выйти на Всероссийский конкурс. Мы осознаем всю сложность этой задачи, но хочется, чтобы сердце города и округа было максимально привлекательным как для жителей, так и для туристов», — отметил Юрий Головков.

Участников разделили на команды, каждая из которых представила собственную концепцию развития территории. Обсуждали зоны отдыха, прогулочные маршруты, освещение, озеленение и форматы мероприятий. Вместе с жителями работал эксперт конкурса Никита Панфилов. Он подчеркнул, что территория внутри вала является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому все решения должны соответствовать требованиям охраны памятников.

Сбор предложений продлится до 21 марта. Оставить мнение можно онлайн через форму или очно в управлении благоустройства администрации округа на улице Профессиональной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.