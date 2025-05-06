Жители деревни в Клину создали мемориал памяти землякам, погибшим в годы ВОВ

В Новикове прошло торжественное открытие мемориала, который жители построили на собственные средства и по сути собственными силами, передает пресс-служба администрации городского округа Клин.

Идея создать на месте братского захоронения мемориал родилась у жителей Новиково в мае прошлого года. Инициативу поддержала вся деревня. И в марте сельчане приступили к реализации задуманного. Кто-то помогал стройматериалами, кто-то — руками, а кто-то — советом. Дети убирали территорию, женщины организовывали закупки, а мужчины занимались тяжелой работой.

19 октября 1941 года фашисты заняли деревню. И тогда и при освобождении бои здесь шли ожесточенные.

Сейчас здесь установлены две гранитные стелы: одна — «Павшим в борьбе с фашизмом» — с именами 36 новиковцев, на войну ушедших и с войны не вернувшихся. И другая — с 12 именами, с Победой вернувшихся. На ней также надпись «Труженикам тыла и детям войны».

На торжественное открытие мемориала пришли все жители деревни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.