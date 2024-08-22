Жители деревни Булатово Подольска попросили сделать освещение на Лесной улице

Мониторинг территорий деревни Булатово провел первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов совместно с председателем Совета депутатов Алексеем Никулиным и старостой сельского населенного пункта, местными жителями и профильными специалистами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Подольчане просили заменить контейнеры на мусорной площадке и благоустроить возле неё территорию, установить опоры уличного освещения на Лесной улице, сделать ливневые стоки. Также урегулировать вопрос с собственником, который сливает отходы из септика.

Поступили просьбы изменить маршрут автобуса, чтобы тот заезжал на остановку поселка Дубровицы.

Мониторинг многоквартирных домов и прилегающих территорий, а также проверку подготовки к осенне-зимнему периоду микрорайона Южный провела заместитель главы Подольска Ольга Шашкова совместно с депутатом горсовета Денисом Бесогоновым, жителями, профильными специалистами и представителями подрядных организаций.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Обход начался с дома 26а на ул. Машиностроителей. Там проверили состояние подвалов и дали указание управляющей организации привести их в порядок. Также Шашкова обратила внимание на срубленные деревья на тротуаре рядом с гимназией № 4.⁣⁣

⁣⁣Следующей локацией мониторинга стала детская площадка во дворе дома 28а на ул. Машиностроителей. Там необходимо отреставрировать элементы, а также обновить песок в песочнице. На этой же улице во дворе дома 22 лежат срубленные деревья и мусор, заместитель главы дала поручение убрать их в ближайшее время.⁣⁣⠀

⁣⁣Ещë одним вопросом, который подняли в рамках обхода, стала постройка голубятни рядом с домом 9 по ул. Молодëжной. Профильные специалисты уточнят, стоит ли объект на кадастровом учëте, и примут соответствующие меры в дальнейшем.

Также Шашкова проверила ход подготовки к осенне-зимнему периоду.

Все замечания направят в профильные комитеты для дальнейшего рассмотрения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.