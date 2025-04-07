Жители Чехова вышли на второй масштабный субботник в округе
Фото - © Администрация м.о. Чехов
Жители муниципального округа Чехова совместно с депутатами, волонтерами, юнармейцами и молодогвардейцами вновь вышли на субботник, чтобы сделать округ чище и уютнее. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Чехов.
Основные локации из города перенесли в сельские населенные пункты. На каждой точке организовали выдачу инвентаря и место сбора убранного мусора.
Ученики гимназии № 7 вместе с родителями высадили туи и сосны на территории школы. Среди участников — младшеклассники. Теперь они, взрослея и переходя из класса в класс, будут наблюдать, как растут посаженные ими деревья.
«Благодарю всех неравнодушных жителей и наших ребят, что не остаются в стороне. Субботники — это не только уборка, но и возможность лишний раз встретиться и провести время в приятной компании», — отметил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.
Субботники продлятся в округе до начала мая, поэтому все желающие могут к нам присоединиться. Адреса локаций следующего субботника будут опубликованы на официальном сайте администрации и в аккаунтах социальных сетей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.