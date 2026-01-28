Жители Чехова совместно с коммунальщиками устраняют последствия снегопада

В Чехове местные жители помогают коммунальным и управляющим компаниям убирать снег после сильного снегопада, который прошел 27–28 января.

Сильный снегопад обрушился на Чехов и Подмосковье 27–28 января. За два дня в городе выпало более 30% месячной нормы осадков, а толщина снежного покрова местами достигла 35–40 см. Это затруднило движение на дорогах, тротуарах и во дворах.

Коммунальные и дорожные службы, включая МБУ «Чеховское благоустройство», «Мосавтодор» и подрядные организации, работают в усиленном круглосуточном режиме. В уборке снега задействовано свыше 300 сотрудников и более 90 единиц спецтехники. Они очищают автотрассы, городские и сельские улицы, дворы, подходы к социальным объектам, автобусные остановки и детские площадки.

Сотрудники управляющих компаний «Лопасня», «СтартСтройПлюс», «Порядок» и других убирают парковки и придомовые территории, освобождают проходы к подъездам и пешеходные дорожки. К уборке активно присоединились местные жители, которые помогают расчищать автостоянки, проезды, входные группы домов и тропинки.

Пенсионер Анатолий Котелевец отметил, что такой снежной зимы не было давно. Он подчеркнул, что коммунальные службы работают оперативно, однако справиться с последствиями снегопада можно только совместными усилиями. Анатолий призвал жителей Чехова выходить во дворы и помогать в уборке снега.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.