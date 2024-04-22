Жители Чехова собрали 10 кубических метров мусора на субботнике

В поселке Столбовая городского округа Чехов более 50 жителей объединили свои усилия в рамках массового субботника, чтобы привести в порядок зеленую зону между улицами Парковой и Мира. К уборке присоединился и глава муниципалитета Михаил Собакин, передает пресс-служба администрации городского округа.

Участники субботника, вооруженные граблями, перчатками, пакетами для мусора, железными щетками и краской, не только убрали территорию от мусора, но и обновили лавочки.

На субботнике удалось собрать около 150 больших мешков мусора, что составляет примерно 10 кубических метров отходов. Это уже третья подобная акция в городском округе Чехов. Михаил Собакин выразил благодарность всем жителям за активное участие и подчеркнул, что такие мероприятия способствуют не только улучшению экологической ситуации, но и сплочению общества.

В следующую субботу, 27 числа, запланирован общеобластной субботник на 18 территориях. Для поддержания бодрого духа на центральных площадках организуют горячее питание и музыкальное сопровождение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.