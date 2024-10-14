Жители Чехова приняли участие во Всероссийском молебне о Победе на СВО
Фото - © Администрация Чехов г.о.
Прихожане Чехова смогли поклониться иконе Казанской Божией Матери и принять участие во всероссийском молебне о Победе на СВО, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Святыня два дня, 12 и 13 октября, находилась в Зачатьевском храме. Многие прихожане пришли помолиться у чудотворного образа о Победе бойцов, которые находятся в зоне СВО. В том числе святыне поклонился глава городского округа Михаил Собакин.
В г. о. Чехов молебен совершил благочинный Чеховского церковного округа иерей Константин Семенов в сослужении духовенства и сопровождающего чудотворный образ иерея Константина Быкова.
Икона Казанской Божией Матери стала символом побед и покровительства русских земель. Ее путь по российским городам начался 5 мая. Молебен о Победе продолжается по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Поклониться святыне смогли уже более миллиона людей по всей стране.
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