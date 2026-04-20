Жители Бронниц провели общегородской субботник 18 апреля

Общегородской субботник прошел 18 апреля в Бронницах с участием жителей, представителей администрации, депутатов и коммунальных служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В уборке приняли участие жители города, сотрудники администрации, депутаты, активисты и сторонники партии, представители общественных и молодежных организаций, а также сотрудники управляющих компаний и коммунальных служб.

Основными площадками стали прибрежные зоны Москвы-реки, пруд «Совхозный», пляж на улице Горка, усадьба-имение декабриста имени М. А. Фонвизина на улице Льва Толстого и дворовые территории многоквартирных домов. Участников обеспечили необходимым инвентарем для работы.

После завершения субботника для горожан организовали горячий чай с пирогами. На побережье Москвы-реки рядом с домом № 38 на улице Москворецкой работала полевая кухня, которую организовал депутат фракции «Единая Россия» городского совета депутатов Сергей Дуенин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.