Жители Богородского округа смогут отдохнуть возле фонтанов на Фонтанной площади

В Московской области 27 апреля вновь начали функционировать фонтаны на Фонтанной площади в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В городе Ногинск Богородского округа в 2022 году было завершено благоустройство фонтанной площади. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Главным украшением площади стал фонтанный комплекс с яркой вечерней подсветкой, который представляет собой двухъярусную конструкцию: имитируя водопад, с верхнего яруса по стене вода стекает вниз по вертикали в чашу, которая устроена вровень с мощением. По обеим сторонам от нижней чаши расположены сухие фонтаны, вода из которых бьет прямо из-под земли.

Возле воды расположены бетонные скамьи с деревянными сидениями, теневые навесы со скамьями и качелями. Рядом со зданием Подмосковного колледжа «Энергия» на пересечении улиц Горького и 3-го Интернационала появилась мини-сцена и два амфитеатра. В ходе реконструкции на всей площади заменили плиточное покрытие, также установили новую систему уличного освещения, оповещения и камеры видеонаблюдения.

Подготовка фонтанов к работе началась с их расконсервации — демонтажа сборно-щитовых каркасов, предназначенных для защиты в осенне-зимний период. Затем была проведена очистка чаш фонтанов, проверка состояния инженерных систем, регулировка высоты струй, благоустройство прилегающей территории, обеспечение запаса комплектующих инженерно-технического оборудования фонтанов.

Фонтаны являются не только украшением парка, сквера или городской площади, но и важным санитарно-гигиеническим сооружением, его содержанию в Подмосковье уделяют особое внимание.

Работы по содержанию включают в себя проведение текущего ремонта фонтанов, замену и прочистку формообразующих элементов, очистку фильтра-сетки, замену шарового крана, регулировку высоты и наклона струеобразующих элементов, техническое обслуживание насосов, ремонт чаш фонтанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.