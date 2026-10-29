Жители Богородского округа посетили Бутовский полигон

Администрация Богородского округа помогла организовать поездку на Бутовский полигон. С августа 1937 года по октябрь 1938 года в этом месте, известном как «Русская голгофа», погибли более 20 тыс. человек, в том числе уроженцы Богородской земли.

День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечают 30 октября. Точное число пострадавших от тоталитарного режима установить невозможно. Сейчас в Богородском округе проживают 118 человек, пострадавших от репрессий.

Каждый год жители собираются у мемориала жертвам политических репрессий в сквере Карла Маркса в Ногинске. Цветы возлагают члены общества жертв политических репрессий и совета ветеранов, учащиеся образовательных центров, представители администрации и другие жители.

Важными событиями для сохранения памяти стали реконструкция сквера и закладка капсулы в основу мемориала 30 октября 2025 года. В капсулу поместили землю из мест страданий земляков — расстрельных рвов Бутовского полигона, ЯгринЛАГа, СамарЛАГа и других лагерей.

Особую роль в изучении истории репрессий в округе сыграла Нэлли Семеновна Маргулис, почетный член Ногинского отделения Московской областной ассоциации инвалидов и жертв политических репрессий. По ее инициативе в 2014 году вышла «Книга памяти жертв политических репрессий Богородского уезда и Ногинского района», сохранившая сведения о судьбах земляков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.