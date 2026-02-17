Жители Богородского округа передали гуманитарную помощь участникам СВО

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа 17 февраля присоединились к акции «Тепло для героя» и передали гуманитарные посылки для бойцов и их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В преддверии Дня защитника Отечества в России проходит благотворительная акция «Тепло для героя». Ее цель — поддержать защитников Отечества, находящихся в зоне специальной военной операции, а также бойцов, проходящих лечение и реабилитацию, и их семьи.

К инициативе присоединились участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа. 17 февраля они передали представителям штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» 11 коробок с гуманитарной помощью.

В посылки вошли теплые вещи, сладости, чай, кофе, продукты и бинты. Представители старшего поколения отметили, что их участие — это не только материальная поддержка, но и проявление заботы о бойцах. С начала специальной военной операции участники проекта регулярно оказывают помощь защитникам, участвуя в волонтерском движении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.