Жители Богородского округа могут оформить внесудебное банкротство в МФЦ

Жители Богородского городского округа могут избавиться от долгов перед кредиторами, оформив процедуру бесплатного списания долгов через МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

«В процедуре оформления банкротства нет ничего предосудительного. Ведь таким образом люди, которые столкнулись с финансовыми трудностями, могут облегчить свою жизнь. В нашем МФЦ с начала года было принято 19 заявок о возбуждении процедуры банкротства», — сказал директор МФЦ Богородского городского округа МФЦ Сергей Пониматкин.

Подать заявление на оформление внесудебного банкротства можно в МФЦ по месту жительства или месту пребывания. Процедура банкротства стала более доступной для уязвимых категорий населения, в том числе пенсионеров и женщин в декрете. Также снизили порог, при котором гражданин имеет право воспользоваться списанием долгов. Теперь жители Подмосковья могут обанкротить долг суммой от 25 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.