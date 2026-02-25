Жители Башкирии стали меньше покупать алкоголь

Компания FinExpertiza проанализировала, сколько спиртных напитков продавалось в магазинах российских регионов в 2025 году. Эксперты взяли информацию от Росалкогольтабакконтроля и подсчитали объемы продаж на каждого совершеннолетнего россиянина. Выяснилось, что россияне в целом стали пить меньше, хотя по отдельным видам алкоголя ситуация различается. Башкортостан оказался примерно посередине общероссийского списка, сообщает mkset.ru .

При этом Башкирия заметно отличается от других территорий Приволжского округа и ряда соседних субъектов. В республике зафиксировано снижение потребления крепких спиртных напитков на 3,4% по сравнению с прошлым годом. На каждого жителя приходится 10,8 литра — это немного превышает общероссийский показатель в 10,4 литра. В рейтинге регионов Башкирия заняла 41-ю строчку.

Самое заметное падение спроса отмечено в категории пива и слабоалкогольных напитков — минус 11,2% за год. Жители республики потребляют 59,5 литра на человека, что немного уступает среднему показателю по стране (60,4 литра). Регион расположился на 55-й позиции рейтинга.

Вино оказалось наименее популярным выбором башкирцев. Потребление составило всего 4,4 литра на душу населения — почти вдвое меньше, чем в среднем по России (7,1 литра). За год спрос упал на 5,5%, а республика оказалась на 69-м месте среди регионов.

