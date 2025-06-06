Жители Балашихи пожаловались на проблемы со связью и интернетом

Жители подмосковной Балашихи пожаловались на проблемы, возникшие в работе сотовой связи и интернета, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По словам местных жителей, сбои наблюдаются у мобильных операторов МТС, Билайн и Теле2. Многие пользователи не могут совершать и принимать звонки. Также есть проблемы с работой интернета.

В пятницу вечером система ПВО министерства обороны РФ уничтожила 3 беспилотника, которые атаковали Москву и столичный регион. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Подробностей происшествия не сообщалось.