Жители Балашихи 16 августа могут проверить свое здоровье в парке

Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в городском парке «Пехорка» Балашихи 16 августа. Фельдшерско-акушерские пункты организованы Балашихинской больницей, сообщает пресс-служба администрации округа.

16 августа с 11:00 до 16:00 все желающие смогут пройти профилактический медицинский осмотр или первый этап диспансеризации в фельдшерско-акушерском пункте. При необходимости фельдшер проведет первичный осмотр и направит на углубленное обследование к профильным специалистам.

«Это отличный шанс для тех, кто по каким-либо причинам не может посетить поликлинику для диспансеризации. Всего за 20 минут жители смогут пройти экспресс-обследование в нашем мобильном фельдшерско-акушерском пункте», — отметила главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

В рамках мероприятия жители Балашихи старше 18 лет смогут пройти следующие процедуры:

Анкетирование

Антропометрию

Измерение артериального давления

Анализ крови на глюкозу и холестерин

Электрокардиограмму (ЭКГ)

Измерение внутриглазного давления

Осмотр терапевтом

Оценку сердечно-сосудистого риска

С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.