Жителей Вологодской области предупредили о фейковых аккаунтах губернатора

Георгий Филимонов, глава Вологодской области, в своем Telegram-канале проинформировал население о создании фейковых аккаунтов, имитирующих его настоящие страницы в Сети, сообщает «Бриф24» .

Несмотря на быстрое удаление подобных аккаунтов, губернатор призвал жителей области к осторожности и критическому восприятию информации, распространяемой в интернете.

«В социальных сетях появляются фейковые аккаунты, пытающиеся мимикрировать под мои страницы. Их оперативно блокируют, но все же сохраняйте бдительность и не поддавайтесь на провокации», — написал Филимонов.

Он призвал граждан к рассудительности и порекомендовал подвергать сомнению все, что попадается пользователям в Сети. Глава региона отметил, что методы создания фейков постоянно совершенствуются, и крайне важно не реагировать на провокации деструкторов.