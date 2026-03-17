Жителей Тюменской области предупредили о паводке

В 2026 году уровень воды в реке Ишим может превысить норму на 2,5 метра. В зоне риска — Ишим, села Ильинка и Абатское, а также бессточные низины юга области, сообщает nashgorod.ru .

По прогнозу Росгидромета, весенний паводок на Ишиме будет выше обычных значений. Подтопления возможны не только в населенных пунктах на берегу реки, но и в южных районах области.

Особую опасность представляют бессточные, или эндорейные, территории. Здесь талые и дождевые воды не имеют естественного стока в крупные реки и задерживаются в понижениях рельефа, затапливая дома и дороги.

«Бессточные территории — это участки, где талые и дождевые воды не уходят в основные русла рек, а скапливаются в низинах, образуя временные озера и болота. В Тюменской области такие участки особенно характерны для южных районов вдоль Ишима. Здесь паводок может затронуть даже те населенные пункты, которые не стоят прямо на реке», — пояснил гидролог Сергей Демченко, кандидат географических наук.

По словам эксперта, в таких зонах вода после разлива скапливается и долго не уходит, что усиливает последствия паводка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.