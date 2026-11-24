Жители Солнечногорска могут до 29 ноября подать заявки на XIV премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело». Она отмечает проекты и заслуги участников и ветеранов СВО, защитников неба и волонтеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заявки на премию «Мы рядом. Доброе дело» принимают на сайте премия-мырядом.рф до 29 ноября. Награды планируют вручить 95 победителям. Общий призовой фонд составит 80 млн рублей.

Глава Солнечногорска Константин Михальков подчеркнул, что премию присуждают тем, кто проявил мужество, помогает другим и вносит вклад в жизнь региона. С 2013 года ее лауреатами стали более 13 тыс. человек. В прошлом году ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска победила в номинации «Герои в тылу».

«Благодарю членов ассоциации за активную работу, взаимную поддержку и помощь тем, кто в ней нуждается. Их пример показывает, как важны сплоченность и готовность быть рядом», — сказал Константин Михальков.

Глава округа также отметил поддержку инициатив и проектов, которые помогают ветеранам СВО, их семьям и объединяют жителей.

Подать заявку могут авторы проекта и герои, их законные представители или инициативная группа. В заявке необходимо кратко описать реализованный проект или героический поступок и указать достигнутые результаты.

Канал «Солнечногорск. Главное» в МАХ: https://max.ru/id5044013302_gos.

Канал главы округа Константина Михалькова в МАХ: https://max.ru/mikhalkov_official.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.